Лоренцо Музетти назвал переломный момент в матче с Тейлором Фрицем на Итоговом турнире ATP

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал поражение в поединке с американцем Тейлором Фрицем (шестой в рейтинге) на Итоговом чемпионате ATP. Счёт — 3:6, 4:6.

«Прежде всего должен сказать, что Тейлор играл очень хорошо. Конечно, мои поздравления. Считаю, что он провёл великолепный матч. Если учитывать условия и его игру, он в отличной форме. Что касается меня, то подавал довольно хорошо. Были некоторые ситуации, возможно, не совсем неудачные, но такие, в которых я мог бы увеличить своё преимущество. Он сделал брейк, и это, вероятно, стало переломным моментом во встрече, особенно в первом сете», — сказал Музетти на пресс-конференции.