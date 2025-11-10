Лоренцо Музетти назвал переломный момент в матче с Тейлором Фрицем на Итоговом турнире ATP
Поделиться
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал поражение в поединке с американцем Тейлором Фрицем (шестой в рейтинге) на Итоговом чемпионате ATP. Счёт — 3:6, 4:6.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
10 ноября 2025, понедельник. 16:20 МСК
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Прежде всего должен сказать, что Тейлор играл очень хорошо. Конечно, мои поздравления. Считаю, что он провёл великолепный матч. Если учитывать условия и его игру, он в отличной форме. Что касается меня, то подавал довольно хорошо. Были некоторые ситуации, возможно, не совсем неудачные, но такие, в которых я мог бы увеличить своё преимущество. Он сделал брейк, и это, вероятно, стало переломным моментом во встрече, особенно в первом сете», — сказал Музетти на пресс-конференции.
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
23:52
-
23:36
-
23:02
-
22:37
-
22:16
-
22:02
-
21:16
-
20:37
-
20:03
-
19:30
-
18:07
-
16:06
-
15:54
-
15:14
-
14:13
-
12:00
-
11:31
-
10:45
-
08:30
-
06:18
-
00:57
-
00:40
-
00:34
-
00:29
-
00:18
-
00:10
-
00:04
- 9 ноября 2025
-
23:41
-
23:32
-
23:26
-
23:02
-
22:44
-
22:41
-
22:26
-
22:16