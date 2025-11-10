«Невероятно горжусь собой». Музетти — об участии на Итоговом чемпионате ATP

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о выступлении на Итоговом чемпионате ATP сразу после финала соревнований в Афинах.

«Думал об этом во время матча, и, конечно же, учитывая, что я играл сразу после финала в Афинах. Понимал, что не смогу выложиться на все 100%, особенно физически. Морально я очень рад быть здесь. Счастлив и невероятно горжусь собой, своей командой и тем, чего мы достигли.

В каком-то смысле я сегодня ещё и невероятно горжусь собой, потому что, учитывая мои физические данные, старался бороться с тем, что у меня было. Должен сказать, чувствовал, что Тейлор был лучше меня", — сказал Музетти на пресс-конференции.