Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Невероятно горжусь собой». Музетти — об участии на Итоговом чемпионате ATP

«Невероятно горжусь собой». Музетти — об участии на Итоговом чемпионате ATP
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о выступлении на Итоговом чемпионате ATP сразу после финала соревнований в Афинах.

«Думал об этом во время матча, и, конечно же, учитывая, что я играл сразу после финала в Афинах. Понимал, что не смогу выложиться на все 100%, особенно физически. Морально я очень рад быть здесь. Счастлив и невероятно горжусь собой, своей командой и тем, чего мы достигли.

В каком-то смысле я сегодня ещё и невероятно горжусь собой, потому что, учитывая мои физические данные, старался бороться с тем, что у меня было. Должен сказать, чувствовал, что Тейлор был лучше меня", — сказал Музетти на пресс-конференции.

Материалы по теме
Лоренцо Музетти назвал переломный момент в матче с Тейлором Фрицем на Итоговом турнире ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android