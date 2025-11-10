Два болельщика скончались на Итоговом чемпионате ATP в Турине — La Gazzetta dello Sport

Сегодня, 10 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия), скончались два болельщика 70 и 78 лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 78-летний болельщик потерял сознание на трибунах во время матча итальянца Лоренцо Музетти и американца Тейлора Фрица. До этого утром в фан-зоне на площади недалеко от арены, стало плохо 70-летнему мужчине. Оба болельщика были госпитализированы, но спасти их не удалось.

Итоговый чемпионат ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Тейлора Фрица.