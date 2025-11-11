Скидки
Новак Джокович опубликовал фото со 101-м трофеем в карьере и далматинцами

Новак Джокович опубликовал фото со 101-м трофеем в карьере и далматинцами
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в социальных сетях опубликовал фото со 101-м трофеем в карьере, который он завоевал на турнире категории ATP-250 в Афинах (Греция).

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

«Не смог бы отпраздновать 101-й титул без нескольких далматинцев», — подписал Джокович снимки в социальных сетях.

В решающем матче соревнований в Афинах Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Ранее этом сезоне Новак Джокович стал чемпионом турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария). На Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open сербский теннисист дошёл до полуфинальной стадии.

