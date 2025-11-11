Оже-Альяссим взял медицинский тайм-аут по ходу матча с Синнером на Итоговом турнире ATP

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим по ходу матча группового этапа на Итоговом чемпионате ATP с итальянцем Янником Синнером (второй в рейтинге), взял медицинский перерыв во втором сете из-за проблем с икроножной мышцей левой ноги. К канадцу вышел врач, помассировал ногу, и встреча продолжилась.

Фото: Скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Феликса и Янника.

Счёт личных встреч Синнера и Оже-Альяссима 3-2 в пользу итальянца. Все три победы Янник одержал в этом сезоне: в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати, в 1/2 финала US Open и в финале «Мастерса» в Париже.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Янник Синнер является действующим победителем соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.