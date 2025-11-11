Янник Синнер в двух сетах обыграл Феликса Оже-Альяссима на старте Итогового чемпионата ATP

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2025 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (восьмой в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Синнер два раза подал навылет, допусти одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Оже-Альяссима девять эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Янник Синнер является действующим победителем соревнований. В прошлогоднем финале он одолел американца Тейлора Фрица.