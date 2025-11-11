Скидки
Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 10 ноября, счёт 2:0, групповой этап Итогового чемпионата ATP

Янник Синнер в двух сетах обыграл Феликса Оже-Альяссима на старте Итогового чемпионата ATP
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2025 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (восьмой в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
10 ноября 2025, понедельник. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Синнер два раза подал навылет, допусти одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Оже-Альяссима девять эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Янник Синнер является действующим победителем соревнований. В прошлогоднем финале он одолел американца Тейлора Фрица.

Календарь Итогового чемпионата ATP
Сетка Итогового чемпионата ATP
