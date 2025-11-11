Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 10 ноября

Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 10 ноября
Комментарии

10 ноября в Турине, Италия, продолжился розыгрыш Итогового турнира ATP в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Джимми Коннорса/группа Бьорна Борга. Результаты 10 ноября:

  • Лоренцо Музетти (Италия) — Тейлор Фриц (США) — 3:6, 4:6;
  • Янник Синнер (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 7:5, 6:3.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Джона Макинроя. Результаты на 10 ноября:

  • Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия) — Джо Солсбери (Великобритания)/Нил Скупски (Великобритания) — 3:6, 5:7;
  • Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — Кристиан Харрисон (США)/Эван Кинг (США) — 6:4, 6:4.
Календарь Итогового чемпионата ATP
Сетка Итогового чемпионата ATP
Материалы по теме
Янник Синнер в двух сетах обыграл Феликса Оже-Альяссима на старте Итогового чемпионата ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android