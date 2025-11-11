Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 10 ноября
10 ноября в Турине, Италия, продолжился розыгрыш Итогового турнира ATP в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Джимми Коннорса/группа Бьорна Борга. Результаты 10 ноября:
- Лоренцо Музетти (Италия) — Тейлор Фриц (США) — 3:6, 4:6;
- Янник Синнер (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 7:5, 6:3.
Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Джона Макинроя. Результаты на 10 ноября:
- Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия) — Джо Солсбери (Великобритания)/Нил Скупски (Великобритания) — 3:6, 5:7;
- Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — Кристиан Харрисон (США)/Эван Кинг (США) — 6:4, 6:4.
