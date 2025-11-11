Синнер пожелал скорейшего выздоровления Оже-Альяссиму после их матча на Итоговом турнире

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом (восьмой в рейтинге) на Итоговом чемпионате ATP, а также пожелал канадцу скорейшего выздоровления. Синнер победил со счётом 7:5, 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
«Матч был очень тяжёлым до счёта 6:5. У меня было несколько шансов на брейк. Он подавал очень, очень хорошо. Только один раз я промахнулся при приёме подачи. Но такое бывает. Он играл очень агрессивно. Рад, что смог сегодня пройти это серьёзное испытание. Очевидно, что выиграть первый поединок очень важно в таком формате. Поэтому очень доволен. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, у Феликса ничего серьёзного. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мы все надеемся, что он вскоре вернётся к полноценной физической форме», — сказал Синнер в интервью на корте.
- 11 ноября 2025
-
01:21
-
00:56
-
00:52
-
00:42
-
00:36
-
00:25
-
00:21
- 10 ноября 2025
-
23:52
-
23:36
-
23:02
-
22:37
-
22:16
-
22:02
-
21:16
-
20:37
-
20:03
-
19:30
-
18:07
-
16:06
-
15:54
-
15:14
-
14:13
-
12:00
-
11:31
-
10:45
-
08:30
-
06:18
-
00:57
-
00:40
-
00:34
-
00:29
-
00:18
-
00:10
-
00:04
- 9 ноября 2025
-
23:41