Синнер пожелал скорейшего выздоровления Оже-Альяссиму после их матча на Итоговом турнире

Синнер пожелал скорейшего выздоровления Оже-Альяссиму после их матча на Итоговом турнире
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом (восьмой в рейтинге) на Итоговом чемпионате ATP, а также пожелал канадцу скорейшего выздоровления. Синнер победил со счётом 7:5, 6:1.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
10 ноября 2025, понедельник. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Матч был очень тяжёлым до счёта 6:5. У меня было несколько шансов на брейк. Он подавал очень, очень хорошо. Только один раз я промахнулся при приёме подачи. Но такое бывает. Он играл очень агрессивно. Рад, что смог сегодня пройти это серьёзное испытание. Очевидно, что выиграть первый поединок очень важно в таком формате. Поэтому очень доволен. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, у Феликса ничего серьёзного. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мы все надеемся, что он вскоре вернётся к полноценной физической форме», — сказал Синнер в интервью на корте.

Фото
Оже-Альяссим взял медицинский тайм-аут по ходу матча с Синнером на Итоговом турнире ATP
