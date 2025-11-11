Синнер пожелал скорейшего выздоровления Оже-Альяссиму после их матча на Итоговом турнире

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом (восьмой в рейтинге) на Итоговом чемпионате ATP, а также пожелал канадцу скорейшего выздоровления. Синнер победил со счётом 7:5, 6:1.

«Матч был очень тяжёлым до счёта 6:5. У меня было несколько шансов на брейк. Он подавал очень, очень хорошо. Только один раз я промахнулся при приёме подачи. Но такое бывает. Он играл очень агрессивно. Рад, что смог сегодня пройти это серьёзное испытание. Очевидно, что выиграть первый поединок очень важно в таком формате. Поэтому очень доволен. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, у Феликса ничего серьёзного. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мы все надеемся, что он вскоре вернётся к полноценной физической форме», — сказал Синнер в интервью на корте.