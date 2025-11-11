Синнер — об игре на Итоговом турнире ATP: представлять Италию всегда было огромной честью

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о возвращении на Итоговый чемпионат ATP, который проходит в Турине. В стартовом матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 6:1.

«Страна даёт мне очень многое… Представлять Италию всегда было огромной честью. Приятно и что-то отдавать взамен. Когда у нас есть возможность играть в Италии… в Риме… здесь… это замечательно. Чрезвычайно рад быть здесь. Рад, что показал хороший теннис. Если смогу — это мой приоритет. Именно поэтому я здесь. В конце концов, я теннисист и хочу показать лучшую игру. В то же время получаю от этого удовольствие. Здесь великолепное место, чтобы играть перед огромной домашней публикой. Видеть полные трибуны — это удивительно», — сказал Синнер в интервью Tennis Channel.