Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович – о допинговом деле Синнера: эта тень всегда будет следовать за ним

Джокович – о допинговом деле Синнера: эта тень всегда будет следовать за ним
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о допинговом деле итальянца Янника Синнера.

«Эта тень всегда будет следовать за ним, так же как история с вакциной от COVID-19 до сих пор тянется за мной. Вам стоит спросить об этом его самого», — приводит слова Джоковича Punto de Break со ссылкой на журналиста Пирса Моргана.

В марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест допинг, но отрицал, что намеренно пытался улучшить свои результаты. В феврале 2025 года итальянец отбыл трёхмесячную дисквалификацию.

Джокович отказался делать прививки от COVID-19 в 2020 и 2021 годах. В январе 2022 года его депортировали из Мельбурна, когда он прибыл туда на Открытый чемпионат Австралии.

Материалы по теме
«Группы стали абсолютно неравными». Снятие Джоковича с Итогового спровоцировало скандал
«Группы стали абсолютно неравными». Снятие Джоковича с Итогового спровоцировало скандал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android