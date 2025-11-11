Джокович – о допинговом деле Синнера: эта тень всегда будет следовать за ним

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о допинговом деле итальянца Янника Синнера.

«Эта тень всегда будет следовать за ним, так же как история с вакциной от COVID-19 до сих пор тянется за мной. Вам стоит спросить об этом его самого», — приводит слова Джоковича Punto de Break со ссылкой на журналиста Пирса Моргана.

В марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест допинг, но отрицал, что намеренно пытался улучшить свои результаты. В феврале 2025 года итальянец отбыл трёхмесячную дисквалификацию.

Джокович отказался делать прививки от COVID-19 в 2020 и 2021 годах. В январе 2022 года его депортировали из Мельбурна, когда он прибыл туда на Открытый чемпионат Австралии.