Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 11 ноября

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Матчи проходят в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Джимми Коннорса. Расписание 11 ноября (время московское):

  • 16:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тейлор Фриц (США, 6).
  • 22:30. Лоренцо Музетти (Италия, 9) — Алекс де Минор (Австралия, 7).

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Питера Флеминга. Расписание на 11 ноября (время московское):

  • 13:40. Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) — Симоне Болелли (Италия)/Андреа Вавассори (Италия).
  • 20:00. Джулиан Кэш (Великобритания)/Ллойд Гласспул (Великобритания) - Кевин Кравиц (Германия)/Тим Пюц (Германия).
Календарь Итогового чемпионата ATP
Сетка Итогового чемпионата ATP
