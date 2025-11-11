Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 11 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 11 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Матчи проходят в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Джимми Коннорса. Расписание 11 ноября (время московское):

16:00. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тейлор Фриц (США, 6).

22:30. Лоренцо Музетти (Италия, 9) — Алекс де Минор (Австралия, 7).

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Питера Флеминга. Расписание на 11 ноября (время московское):

13:40. Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) — Симоне Болелли (Италия)/Андреа Вавассори (Италия).

20:00. Джулиан Кэш (Великобритания)/Ллойд Гласспул (Великобритания) - Кевин Кравиц (Германия)/Тим Пюц (Германия).