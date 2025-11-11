Скидки
Карлос Алькарас — Тейлор Фриц: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира ATP
Сегодня, 11 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Джимми Коннорса встретятся шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и шестой номер мирового рейтинга американец Тейлор Фриц.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 16:00 МСК
Встреча начнётся не ранее 16:00 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.

Счёт личных встреч Алькараса и Фрица — 4-1 в пользу испанца. В этом сезоне теннисисты провели три матча. В полуфинале Уимблдона и финале в Токио победу одержал Карлос, а Тейлор победил в матче Кубка Лэйвера.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Тейлора Фрица.

Календарь Итогового чемпионата ATP
Сетка Итогового чемпионата ATP
