Главная Теннис Новости

«Корт сейчас довольно быстрый». Синнер — об условиях на Итоговом чемпионате ATP

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом высказался об условиях на Итоговом чемпионате ATP — 2025.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
10 ноября 2025, понедельник. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Думаю, сегодня я подавал очень хорошо в важные моменты. Корт сейчас довольно быстрый, быстрее, чем в первые несколько игр, когда здесь играл. Первые удары имеют решающее значение. В первом сете матч проходил на чрезвычайно высоком уровне. У меня были возможности при счёте 5:4, но я промахнулся дважды при счёте 15:30 и 30:40. По сравнению с нашим последним матчем, финалом в Париже, он сделал несколько корректировок, но я был к этому готов. Ближе к концу первого сета заметил, что у Феликса есть физические ограничения: очевидно, что так выигрывать не хочется. После перерыва во втором сете сосредоточился на хорошей подаче», — приводит слова Синнера Punto de Break.

