«Корт сейчас довольно быстрый». Синнер — об условиях на Итоговом чемпионате ATP

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом высказался об условиях на Итоговом чемпионате ATP — 2025.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
«Думаю, сегодня я подавал очень хорошо в важные моменты. Корт сейчас довольно быстрый, быстрее, чем в первые несколько игр, когда здесь играл. Первые удары имеют решающее значение. В первом сете матч проходил на чрезвычайно высоком уровне. У меня были возможности при счёте 5:4, но я промахнулся дважды при счёте 15:30 и 30:40. По сравнению с нашим последним матчем, финалом в Париже, он сделал несколько корректировок, но я был к этому готов. Ближе к концу первого сета заметил, что у Феликса есть физические ограничения: очевидно, что так выигрывать не хочется. После перерыва во втором сете сосредоточился на хорошей подаче», — приводит слова Синнера Punto de Break.
- 11 ноября 2025
-
10:40
-
10:25
-
10:01
-
09:45
-
09:43
-
09:33
-
09:17
-
08:31
-
01:21
-
00:56
-
00:52
-
00:42
-
00:36
-
00:25
-
00:21
- 10 ноября 2025
-
23:52
-
23:36
-
23:02
-
22:37
-
22:16
-
22:02
-
21:16
-
20:37
-
20:03
-
19:30
-
18:07
-
16:06
-
15:54
-
15:14
-
14:13
-
12:00
-
11:31
-
10:45
-
08:30
-
06:18