«Корт сейчас довольно быстрый». Синнер — об условиях на Итоговом чемпионате ATP

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом высказался об условиях на Итоговом чемпионате ATP — 2025.

«Думаю, сегодня я подавал очень хорошо в важные моменты. Корт сейчас довольно быстрый, быстрее, чем в первые несколько игр, когда здесь играл. Первые удары имеют решающее значение. В первом сете матч проходил на чрезвычайно высоком уровне. У меня были возможности при счёте 5:4, но я промахнулся дважды при счёте 15:30 и 30:40. По сравнению с нашим последним матчем, финалом в Париже, он сделал несколько корректировок, но я был к этому готов. Ближе к концу первого сета заметил, что у Феликса есть физические ограничения: очевидно, что так выигрывать не хочется. После перерыва во втором сете сосредоточился на хорошей подаче», — приводит слова Синнера Punto de Break.