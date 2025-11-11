«Не выхожу на корт, будучи в страхе». Оже-Альяссим — об игре в матчах с Синнером

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (восьмая ракетка мира) рассказал, что он чувствует, играя со второй ракеткой мира Янником Синнером, а также ответил на вопрос о состоянии икры своей левой ноги.

В первом матче группового этапа Итогового турнира ATP Оже-Альяссим уступил Синнеру.

«Выиграть у Янника очень сложно в любых обстоятельствах, особенно тут. Он не снижал напряжения ни в один из моментов, играл на невероятном уровне с первого до последнего очка, и я уверен, что на этом турнире это самый сложный соперник, у которого только можно выиграть. Нужно признать, есть случаи, когда один лучше другого, и сегодня как раз этот случай был. Зрелищно видеть, как он наказывает своей подачей, а затем почти не допускает ошибок на возврате. Возможно, это лучшее сочетание подачи и приёма, я такого никогда не видел.

Я настраиваюсь на каждый матч как на крупное сражение, но никогда не выхожу на корт, будучи в страхе. Старался держаться сконцентрированным, знал, что меня ждёт, так как в этом году уже играл с ним несколько раз. Однако, когда против него играешь, ты должен быть чрезвычайно хорош во всём. Это очень сложно.

Что касается травмы левой ноги, то это не то, что меня сильно беспокоило. Я снялся в Метце из-за проблем, которые с этим не имеют ничего общего», – приводит слова Оже-Альяссима Punto de break.