«Нужно всё время быть сосредоточенным». Синнер — о соперниках в группе на Итоговом турнире

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своих соперниках в группе Бьорна Борга на Итоговом чемпионате ATP — 2025.

«Я в очень сильной группе, в ней много мощных подающиx, поэтому нужно всё время быть сосредоточенным: стоит отвлечься хоть на мгновение — и ты уже в брейке, а отыграться потом сложно. Сегодня хотел начать очень сильно, знал, что он попытается сделать то же. Когда была возможность атаковать, я шёл ва-банк. В таких матчах шансов мало, и их надо использовать — сет может решиться на двух-трёх очках. Понимаю, что не все мои матчи будут такими, как сегодняшний. Следующие два соперника тоже отлично подают, но у них другой стиль игры с задней линии», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В стартовом матче на Итоговом турнире ATP Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 6:1. Далее итальянец сыграет с немцем Александром Зверевым и американцем Беном Шелтоном.