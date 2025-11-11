Янник Синнер рассказал, следит ли он за матчами соперников на Итоговом турнире ATP

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, следит ли он за результатами своих соперников на Итоговом чемпионате ATP.

«Моя команда и я почти не смотрим другие матчи. Конечно, знаю результаты, но мы уделяем большое внимание тому, что делаем сами. Не трачу энергию на просмотр остальных игр, чтобы сосредоточиться на важных моментах, которые будут дальше», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В стартовом матче на Итоговом турнире ATP Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 6:1. Далее итальянец сыграет с немцем Александром Зверевым и американцем Беном Шелтоном.