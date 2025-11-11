Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер рассказал, следит ли он за матчами соперников на Итоговом турнире ATP

Янник Синнер рассказал, следит ли он за матчами соперников на Итоговом турнире ATP
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, следит ли он за результатами своих соперников на Итоговом чемпионате ATP.

«Моя команда и я почти не смотрим другие матчи. Конечно, знаю результаты, но мы уделяем большое внимание тому, что делаем сами. Не трачу энергию на просмотр остальных игр, чтобы сосредоточиться на важных моментах, которые будут дальше», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В стартовом матче на Итоговом турнире ATP Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 6:1. Далее итальянец сыграет с немцем Александром Зверевым и американцем Беном Шелтоном.

Материалы по теме
«Нужно всё время быть сосредоточенным». Синнер — о соперниках в группе на Итоговом турнире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android