Синнер выиграл последние 25 матчей против игроков из топ-10, за исключением Алькараса

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл свои последние 25 матчей против соперников из топ-10 мирового рейтинга, за исключением встреч с шестикратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом.

В матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (восьмой в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

Последнее поражение Синнера от такого соперника произошло на «Мастерсе» в Монреале в прошлом сезоне. Тогда он уступил россиянину Андрею Рублёву. После этого из всех игроков первой десятки рейтинга ATP Янник проигрывал только Алькарасу. В этом сезоне теннисисты провели пять матчей на уровне тура. Итальянец выиграл в финале Уимблдона, а испанец в финалах «Мастерсов» в Риме, Цинциннати, «Ролан Гаррос» и US Open.