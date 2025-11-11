Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер выиграл последние 25 матчей против игроков из топ-10, за исключением Алькараса

Синнер выиграл последние 25 матчей против игроков из топ-10, за исключением Алькараса
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл свои последние 25 матчей против соперников из топ-10 мирового рейтинга, за исключением встреч с шестикратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
10 ноября 2025, понедельник. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

В матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (восьмой в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

Последнее поражение Синнера от такого соперника произошло на «Мастерсе» в Монреале в прошлом сезоне. Тогда он уступил россиянину Андрею Рублёву. После этого из всех игроков первой десятки рейтинга ATP Янник проигрывал только Алькарасу. В этом сезоне теннисисты провели пять матчей на уровне тура. Итальянец выиграл в финале Уимблдона, а испанец в финалах «Мастерсов» в Риме, Цинциннати, «Ролан Гаррос» и US Open.

Календарь Итогового чемпионата ATP
Сетка Итогового чемпионата ATP
Материалы по теме
Янник Синнер рассказал, следит ли он за матчами соперников на Итоговом турнире ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android