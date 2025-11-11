Скидки
Синнер — второй по проценту побед на Итоговом чемпионате ATP за всю историю турнира

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер (84,6%, 11 побед — 2 поражения) по проценту побед на Итоговом чемпионате ATP с момента его основания в 1970 году уступает только Илие Настасе (88%, 22-2) при условии минимум 10 сыгранных матчей. Об этом сообщает OptaAce.

Далее по этому показателю идут Иван Лендл (79,6%), Роджер Федерер (77,6%) и Новак Джокович (73,5%).

В первом матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP — 2025 Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (восьмой в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1. Итальянец выступает в группе Бьорна Борга. Далее он встретится с немцем Александром Зверевым и американцем Беном Шелтоном.

Синнер выиграл последние 25 матчей против игроков из топ-10, за исключением Алькараса
