Мария Шарапова — о теннисе: когда я ушла, было невероятно наблюдать за изменениями

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о трансформации тенниса с момента её завершения карьеры.

«Я ушла из спорта пять лет назад, было невероятно наблюдать за изменениями в том, как спортсмены готовятся к играм и восстанавливаются после них. Помню, как много времени я проводила с тренером, просматривая различные видео и собирая их в двухминутный ролик, чтобы изучать игру соперницы. Сейчас это можно сделать за несколько минут. Впечатляет, насколько серьёзно спортсмены относятся к восстановлению», — приводит слова Шараповой O Jogo.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. Теннисистка завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м она родила сына Тео.