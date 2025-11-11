Швёнтек стала второй в ХХ веке теннисисткой, завершающей сезон в топ-2 четыре года подряд

Польская теннисистка Ига Швёнтек, на текущий момент занимающая вторую строчку в мировом рейтинге WTA, стала второй в XX веке теннисисткой, завершающей сезон в топ-2 лучших на протяжении четырёх лет.

24-летняя польская спортсменка в 2022 и 2023 годах заканчивала сезон в статусе первой ракетки мира. В последние пару лет она находится на втором месте по итогам года, уступая белоруске Арине Соболенко.

До Швёнтек подобное достижение покорялось в текущем веке только американке Серене Уильямс. Она не опускалась ниже второго места в рейтинге с 2013 по 2016 год.

Швёнтек является победительницей шести турниров «Большого шлема».