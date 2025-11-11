Шарапова заявила, что искусственный интеллект может помочь спортсменам продлить карьеру

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова считает, что искусственный интеллект может быть использован для продления карьеры спортсменов.

«Меня особенно интересует продление карьеры спортсменов. В области биомеханики и медицины появилось так много инноваций, которые могут продлить жизнь спортсмена и позволить ему выступать дольше. Есть разные способы использования искусственного интеллекта, которые могут помочь спортсменам продлить карьеру. У всех нас есть любимые спортсмены, и мы хотим видеть их соревнующимися как можно дольше», — приводит слова Шараповой O Jogo.