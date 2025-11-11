Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шарапова заявила, что искусственный интеллект может помочь спортсменам продлить карьеру

Шарапова заявила, что искусственный интеллект может помочь спортсменам продлить карьеру
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова считает, что искусственный интеллект может быть использован для продления карьеры спортсменов.

«Меня особенно интересует продление карьеры спортсменов. В области биомеханики и медицины появилось так много инноваций, которые могут продлить жизнь спортсмена и позволить ему выступать дольше. Есть разные способы использования искусственного интеллекта, которые могут помочь спортсменам продлить карьеру. У всех нас есть любимые спортсмены, и мы хотим видеть их соревнующимися как можно дольше», — приводит слова Шараповой O Jogo.

Материалы по теме
Мария Шарапова — о теннисе: когда я ушла, было невероятно наблюдать за изменениями
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android