Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова: чем более осведомлён болельщик, тем лучше для спортсмена

Мария Шарапова: чем более осведомлён болельщик, тем лучше для спортсмена
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что искусственный интеллект также может улучшить отношения между спортсменами и их поклонниками.

«Чем более осведомлён болельщик, тем лучше для спортсмена. Потому что ты понимаешь, что они действительно взаимодействуют с игрой. Они всё ещё пьют пиво и весело проводят время с друзьями, но при этом уже разбираются в том, что смотрят. Знают, что это может быть переломный момент, знают, что игрок предпочитает подачу на брейк-пойнте. У них больше знаний, и это улучшает игру. Они становятся учениками», — приводит слова Шараповой Bola Branca.

Материалы по теме
Шарапова заявила, что искусственный интеллект может помочь спортсменам продлить карьеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android