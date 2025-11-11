Мария Шарапова: чем более осведомлён болельщик, тем лучше для спортсмена

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что искусственный интеллект также может улучшить отношения между спортсменами и их поклонниками.

«Чем более осведомлён болельщик, тем лучше для спортсмена. Потому что ты понимаешь, что они действительно взаимодействуют с игрой. Они всё ещё пьют пиво и весело проводят время с друзьями, но при этом уже разбираются в том, что смотрят. Знают, что это может быть переломный момент, знают, что игрок предпочитает подачу на брейк-пойнте. У них больше знаний, и это улучшает игру. Они становятся учениками», — приводит слова Шараповой Bola Branca.