Фото: Елена Рыбакина получила торт по случаю победы на Итоговом чемпионате WTA

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила торт по случаю её победы на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Фотографию спортсменки опубликовала российская теннисистка Софья Лансере в социальных сетях.

Фото: Страница Софьи Лансере в социальной сети

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Итоговый чемпионат WTA. Этот титул стал 11-м в карьере теннисистки, третьим — в 2025 году. Ранее в этом сезоне она стала победительницей турниров WTA-500 в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай). На US Open, «Ролан Гаррос» и Australian Open спортсменка дошла до четвёртого круга, а на Уимблдоне проиграла в третьем раунде.

