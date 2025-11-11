Скидки
Тони Надаль рассказал, в чём видит сходство и различие между Синнером и Джоковичем

Тони Надаль рассказал, в чём видит сходство и различие между Синнером и Джоковичем
Известный испанский тренер по теннису Тони Надаль прокомментировал мнение о том, что вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятая ракетка мира представитель Сербии Новак Джокович схожи по манере игры.

«Мне кажется, Новак Джокович несколько более разносторонний. У Синнера скорость мяча при ударе сильнее, а Джокович более хорош в касании. Из общего у них – способность задать высокий темп игры, а ещё оба имеют над мячом особый контроль и высокую скорость движений. Янник всегда играет по очень чёткой схеме матча: он задаёт в начале игры высокий темп, за которым остальным тяжело успевать», – приводит слова Надаля Punto de break.

