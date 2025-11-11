«Очень особенное место». Синнер опубликовал пост после старта Итогового чемпионата ATP

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после первой победы на Итоговом чемпионате ATP — 2025 в социальных сетях опубликовал пост о возвращении в Турин.

«Очень особенное место. Действительно очень рад снова здесь играть! Спасибо», — написал Синнер в социальных сетях.

Синнер на Итоговом чемпионате ATP — 2025 выступает в группе Бьорна Борга. В стартовом матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 6:1. Далее Янник сыграет с немцем Александром Зверевым и американцем Беном Шелтоном. Итальянец является действующим победителем соревнований.