Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень особенное место». Синнер опубликовал пост после старта Итогового чемпионата ATP

«Очень особенное место». Синнер опубликовал пост после старта Итогового чемпионата ATP
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после первой победы на Итоговом чемпионате ATP — 2025 в социальных сетях опубликовал пост о возвращении в Турин.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
10 ноября 2025, понедельник. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Очень особенное место. Действительно очень рад снова здесь играть! Спасибо», — написал Синнер в социальных сетях.

Синнер на Итоговом чемпионате ATP — 2025 выступает в группе Бьорна Борга. В стартовом матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 6:1. Далее Янник сыграет с немцем Александром Зверевым и американцем Беном Шелтоном. Итальянец является действующим победителем соревнований.

Материалы по теме
Синнер — второй по проценту побед на Итоговом чемпионате ATP за всю историю турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android