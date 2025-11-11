«В его возрасте я не играл так агрессивно». Зверев — о Шелтоне на Итоговом турнире ATP

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, считает ли он, что на Итоговом чемпионате ATP обыграл американца Бена Шелтона из-за опыта. Счёт — 6:3, 7:6 (8:6).
— На днях кто-то сказал вам, что вы самый старший, но быть старшим значит иметь больше опыта. Сегодня вечером вы победили именно из-за опыта. Он совершил ошибки, которых не сделал бы, будь ему 27. Согласны с этим?
— Нет, не согласен. Думаю, его стиль игры такой. Он иногда делает потрясающие победные удары, а иногда — такие ошибки. Но это просто его стиль игры. Он очень агрессивен и постоянно рискует. В его возрасте я не играл так агрессивно. У меня не было таких ударов, такой подачи, такого форхенда. Думаю, дело именно в стиле игры. Но, если честно, при счёте 6:3 я сделал два очень хороших приёма, особенно при счёте 6:4 на приёме первой подачи. Заставил его играть, и за это тоже заслуживаю похвалы. В целом старался контролировать всё, что мог, — сказал Зверев на пресс-конференции.
