Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев высказался о самочувствии перед матчем с Синнером на Итоговом чемпионате ATP

Зверев высказался о самочувствии перед матчем с Синнером на Итоговом чемпионате ATP
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев перед матчем с итальянцем Янником Синнером на Итоговом чемпионате ATP высказался о своём самочувствии.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:30 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Чувствовал себя хорошо. Сейчас могу играть по одному матчу за раз. В Вене себя очень хорошо чувствовал. В Париже тоже неплохо, пока не сыграл тот долгий матч с Даниилом [Медведевым]— тогда у меня сильно опухла лодыжка. Во время полуфинала я почти не мог нормально передвигаться. Честно говоря, Янник — игрок, который на 200% использует такую ситуацию. Если ты не можешь двигаться, то у тебя нет шансов. Сейчас у меня было достаточно времени для восстановления. После Парижа я виделся с врачом в Мюнхене», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Материалы по теме
«В его возрасте я не играл так агрессивно». Зверев — о Шелтоне на Итоговом турнире ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android