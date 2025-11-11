Зверев высказался о самочувствии перед матчем с Синнером на Итоговом чемпионате ATP

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев перед матчем с итальянцем Янником Синнером на Итоговом чемпионате ATP высказался о своём самочувствии.

«Чувствовал себя хорошо. Сейчас могу играть по одному матчу за раз. В Вене себя очень хорошо чувствовал. В Париже тоже неплохо, пока не сыграл тот долгий матч с Даниилом [Медведевым]— тогда у меня сильно опухла лодыжка. Во время полуфинала я почти не мог нормально передвигаться. Честно говоря, Янник — игрок, который на 200% использует такую ситуацию. Если ты не можешь двигаться, то у тебя нет шансов. Сейчас у меня было достаточно времени для восстановления. После Парижа я виделся с врачом в Мюнхене», — сказал Зверев на пресс-конференции.