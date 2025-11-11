Зверев высказался о самочувствии перед матчем с Синнером на Итоговом чемпионате ATP
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев перед матчем с итальянцем Янником Синнером на Итоговом чемпионате ATP высказался о своём самочувствии.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:30 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Чувствовал себя хорошо. Сейчас могу играть по одному матчу за раз. В Вене себя очень хорошо чувствовал. В Париже тоже неплохо, пока не сыграл тот долгий матч с Даниилом [Медведевым]— тогда у меня сильно опухла лодыжка. Во время полуфинала я почти не мог нормально передвигаться. Честно говоря, Янник — игрок, который на 200% использует такую ситуацию. Если ты не можешь двигаться, то у тебя нет шансов. Сейчас у меня было достаточно времени для восстановления. После Парижа я виделся с врачом в Мюнхене», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
14:19
-
13:50
-
13:31
-
13:02
-
13:00
-
12:34
-
12:30
-
12:10
-
11:49
-
11:36
-
11:26
-
11:03
-
10:55
-
10:40
-
10:25
-
10:01
-
09:45
-
09:43
-
09:33
-
09:17
-
08:31
-
01:21
-
00:56
-
00:52
-
00:42
-
00:36
-
00:25
-
00:21
- 10 ноября 2025
-
23:52
-
23:36
-
23:02
-
22:37
-
22:16
-
22:02
-
21:16