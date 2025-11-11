Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев: были пару лет, когда не было сильных левшей в топ-10. Сейчас есть Дрейпер, Шелтон

Зверев: были пару лет, когда не было сильных левшей в топ-10. Сейчас есть Дрейпер, Шелтон
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о матчах с левшами.

«Считаю, что левши всегда сложны. Когда играл Рафа, у меня, наверное, не было такой статистики (улыбается). Думаю, были пару лет, когда не было сильных левшей в топ-10. Сейчас, конечно, есть Дрейпер, Бен Шелтон, а также Умбер, который может играть потрясающе. Снова появились хорошие левши. Лёрнер Тьен тоже играет отлично. Так что есть отличные теннисисты.

Я вырос с левшой — моим братом, тренировался с ним всю жизнь. Если говорить о типичном левше, то он был максимально типичным: подача, резаные, стиль игры. Я к этому привык. Может, теперь это мне помогает", — сказал Зверев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Зверев высказался о самочувствии перед матчем с Синнером на Итоговом чемпионате ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android