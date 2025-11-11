Зверев: были пару лет, когда не было сильных левшей в топ-10. Сейчас есть Дрейпер, Шелтон

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о матчах с левшами.

«Считаю, что левши всегда сложны. Когда играл Рафа, у меня, наверное, не было такой статистики (улыбается). Думаю, были пару лет, когда не было сильных левшей в топ-10. Сейчас, конечно, есть Дрейпер, Бен Шелтон, а также Умбер, который может играть потрясающе. Снова появились хорошие левши. Лёрнер Тьен тоже играет отлично. Так что есть отличные теннисисты.

Я вырос с левшой — моим братом, тренировался с ним всю жизнь. Если говорить о типичном левше, то он был максимально типичным: подача, резаные, стиль игры. Я к этому привык. Может, теперь это мне помогает", — сказал Зверев на пресс-конференции.