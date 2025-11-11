Рафаэль Надаль рассказал, кого их игроков бы поместил на теннисную гору Рашмор

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал из всех теннисистов на импровизированно гору Рашмор он поместил бы австралийца Рода Лэйвера, серба Новака Джоковича, швейцарца Роджера Федерера и себя.
— Кто для вас «Гора Рашмор» тенниса? За все времена?
— Ну, возможно, Род Лэйвер, Джокович, Федерер и, честно говоря, наверное, я сам.
— Классно, рада, что вы тоже включили себя.
— Да, я достаточно скромен, но если честно, цифры говорят сами за себя, — сказал Надаль в интервью Complex Sports.
Напомним, в октябре 2024 года 39-летний Рафаэль Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс».