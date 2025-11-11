«Я бы надрал ему зад». Новак Джокович — о желании сыграть со своим сыном в теннис

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о желании сыграть со своим сыном Стефаном в теннис.

— Ты бы хотел сыграть со своим сыном в теннис?

—Думаю, это мечта.

— Ты ведь не позволил бы ему победить?

— Я бы надрал ему зад (смеётся), — сказал Джокович в анонсе интервью Пирсу Моргану.

В этом сезоне Новак Джокович стал чемпионом турниров ATP-250 в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция). Титул в Афинах стал для него 101-м в профессиональной теннисной карьере в рамках АТР-тура. На Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open сербский теннисист дошёл до полуфинальной стадии.