Итальянцы Болелли/Вавассори обыграли Гранольерса и Себальоса в матче Итогового турнира ATP
Итальянские теннисисты Симоне Болелли и Андреа Вавассори обыграли представителя Испании Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса в матче парного разряда группы Питера Флеминга на Итоговом турнире ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу итальянцев. Соперники провели на корте 1 час 34 минуты.
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Питера Флеминга
11 ноября 2025, вторник. 13:40 МСК
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори
Во время матча Гранольерс и Себальос сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти. Болелли и Вавассори подали навылет восемь раз, не допустили ни одной двойной ошибки, а также сумели реализовать один брейк-пойнт из четырёх.
Действующими победителями Итогового турнира ATP в парном разряде являются немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц.
