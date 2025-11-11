Итальянцы Болелли/Вавассори обыграли Гранольерса и Себальоса в матче Итогового турнира ATP

Итальянские теннисисты Симоне Болелли и Андреа Вавассори обыграли представителя Испании Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса в матче парного разряда группы Питера Флеминга на Итоговом турнире ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу итальянцев. Соперники провели на корте 1 час 34 минуты.

Во время матча Гранольерс и Себальос сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти. Болелли и Вавассори подали навылет восемь раз, не допустили ни одной двойной ошибки, а также сумели реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

Действующими победителями Итогового турнира ATP в парном разряде являются немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц.