Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итальянцы Болелли/Вавассори обыграли Гранольерса и Себальоса в матче Итогового турнира ATP

Итальянцы Болелли/Вавассори обыграли Гранольерса и Себальоса в матче Итогового турнира ATP
Комментарии

Итальянские теннисисты Симоне Болелли и Андреа Вавассори обыграли представителя Испании Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса в матче парного разряда группы Питера Флеминга на Итоговом турнире ATP. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу итальянцев. Соперники провели на корте 1 час 34 минуты.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Питера Флеминга
11 ноября 2025, вторник. 13:40 МСК
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори

Во время матча Гранольерс и Себальос сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и не реализовали ни одного брейк-пойнта из пяти. Болелли и Вавассори подали навылет восемь раз, не допустили ни одной двойной ошибки, а также сумели реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

Действующими победителями Итогового турнира ATP в парном разряде являются немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц.

Календарь Итогового турнира ATP
Сетка итогового турнира ATP
Материалы по теме
Синнер начал с победы защиту титула на Итоговом. Выиграл 27-й матч подряд на крытом харде
Синнер начал с победы защиту титула на Итоговом. Выиграл 27-й матч подряд на крытом харде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android