Теннис

Флавия Пеннетта поделилась ожиданиями от Итогового турнира ATP

Флавия Пеннетта поделилась ожиданиями от Итогового турнира ATP
Комментарии

Победительница Открытого чемпионата США (2015) итальянская теннисистка Флавия Пеннетта поделилась ожиданиями от результатов Итогового турнира ATP, а также оценила сезон, который провела восьмая ракетка мира Жасмин Паолини.

– Чего нам ожидать от Итогового турнира Nitto ATP?
– Это будут захватывающие финалы. Все взгляды прикованы к Синнеру, он добивается невероятных результатов. Мы возлагаем на него большие надежды, как и на Музетти, который обладает огромной психологической устойчивостью и всё ещё может выйти в полуфинал. У нас также отличная команда в парном разряде.

– Каким был этот сезон для Жасмин Паолини?
– Невероятным. Она подтвердила свой статус. Она показывает одну из лучших игр в теннис в мире. У неё есть решения, удары, она очень тактична, она может варьировать по сравнению со своими более физически развитыми коллегами, — приводит слова Пеннетты Corriere dello Sport.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября в итальянском Турине.

