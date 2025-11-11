Флавия Пеннетта поделилась ожиданиями от Итогового турнира ATP

Победительница Открытого чемпионата США (2015) итальянская теннисистка Флавия Пеннетта поделилась ожиданиями от результатов Итогового турнира ATP, а также оценила сезон, который провела восьмая ракетка мира Жасмин Паолини.

– Чего нам ожидать от Итогового турнира Nitto ATP?

– Это будут захватывающие финалы. Все взгляды прикованы к Синнеру, он добивается невероятных результатов. Мы возлагаем на него большие надежды, как и на Музетти, который обладает огромной психологической устойчивостью и всё ещё может выйти в полуфинал. У нас также отличная команда в парном разряде.

– Каким был этот сезон для Жасмин Паолини?

– Невероятным. Она подтвердила свой статус. Она показывает одну из лучших игр в теннис в мире. У неё есть решения, удары, она очень тактична, она может варьировать по сравнению со своими более физически развитыми коллегами, — приводит слова Пеннетты Corriere dello Sport.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября в итальянском Турине.