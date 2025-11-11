Болелли и Вавассори — первые итальянцы, вышедшие в полуфинал Итогового турнира ATP в паре

Пара теннисистов Симоне Болелли и Андреа Вавассори стали первыми итальянскими игроками, вышедшими в полуфинал парного разряда Итогового чемпионата ATP с момента его основания в 1970 году. Об этом сообщает OptaAce.

На Итоговом турнире ATP — 2025 в группе Питера Флеминга они сначала обыграли британцев Джулиана Кэша и Ллойда Гласспула со счётом 7:5, 6:), а затем — Марселя Гранольерса (Сальвадор) и Орасио Себальоса (Аргентина) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующими победителями являются немцы Кевин Кравиц и Тим Пюц. В прошлогоднем финале они оказались сильнее Марсело Аревало и Мате Павича.