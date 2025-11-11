Скидки
Флавия Пеннетта рассказала, как ощущается победа на турнире «Большого шлема» 10 лет спустя

Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская теннисистка, победительница Открытого чемпионата США — 2015 Флавия Пеннетта рассказала, какие эмоции испытывает спустя 10 лет после своего выигрыша.

12 ноября состоится премьера документального фильма «Флавия в Нью-Йорке. 10 лет спустя» о победе Пеннетты на турнире, где в финале она обыграла соотечественницу Роберту Винчи.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2015, суббота. 22:15 МСК
Роберта Винчи
Италия
Роберта Винчи
Р. Винчи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2
7 7 		6
         
Флавия Пеннетта
26
Италия
Флавия Пеннетта
Ф. Пеннетта

— Какие ощущения от этой победы спустя столько лет?
— Особенные. Я наслаждалась каждым моментом, чего раньше не могла сделать. Эти чувства и эмоции остаются с тобой; на самом деле, сейчас они сильнее, чем когда-либо.

— Что бы ты сказала сегодня Флавии того времени?
— «Молодец, Флавия!» — и я похлопываю себя по спине. Это было прекрасное путешествие. Я говорю себе: «Вау, ты так хорошо играла!».

— Какой турнир был твоим лучшим?
— Определённо, Нью-Йорк. Это самая большая и шумная площадка, и она идеально отражает американское шоу. Но я также с теплотой вспоминаю Акапулько.

— Ты бы повторила всё это снова?
— Безусловно, даже ошибки. Они способствовали росту. Я много работала. Я никогда не сдерживалась, я выкладывалась на полную, и мне так же повезло, потому что я достигла большего, чем изначально ожидала.

— Что для тебя значил теннис?
— Всё. Это было и остаётся моей спортивной и личной жизнью. Я побеждала, проигрывала, снова поднималась. Я нашла любовь и создала семью с Фабио [Фоньини], — приводит слова Пеннетты Corriere dello sport.

Новости. Теннис
