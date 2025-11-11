Флавия Пеннетта рассказала, как ощущается победа на турнире «Большого шлема» 10 лет спустя

Итальянская теннисистка, победительница Открытого чемпионата США — 2015 Флавия Пеннетта рассказала, какие эмоции испытывает спустя 10 лет после своего выигрыша.

12 ноября состоится премьера документального фильма «Флавия в Нью-Йорке. 10 лет спустя» о победе Пеннетты на турнире, где в финале она обыграла соотечественницу Роберту Винчи.

— Какие ощущения от этой победы спустя столько лет?

— Особенные. Я наслаждалась каждым моментом, чего раньше не могла сделать. Эти чувства и эмоции остаются с тобой; на самом деле, сейчас они сильнее, чем когда-либо.

— Что бы ты сказала сегодня Флавии того времени?

— «Молодец, Флавия!» — и я похлопываю себя по спине. Это было прекрасное путешествие. Я говорю себе: «Вау, ты так хорошо играла!».

— Какой турнир был твоим лучшим?

— Определённо, Нью-Йорк. Это самая большая и шумная площадка, и она идеально отражает американское шоу. Но я также с теплотой вспоминаю Акапулько.

— Ты бы повторила всё это снова?

— Безусловно, даже ошибки. Они способствовали росту. Я много работала. Я никогда не сдерживалась, я выкладывалась на полную, и мне так же повезло, потому что я достигла большего, чем изначально ожидала.

— Что для тебя значил теннис?

— Всё. Это было и остаётся моей спортивной и личной жизнью. Я побеждала, проигрывала, снова поднималась. Я нашла любовь и создала семью с Фабио [Фоньини], — приводит слова Пеннетты Corriere dello sport.