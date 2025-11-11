Евгений Кафельников назвал величайшую теннисистку в истории. Это не Шарапова и Уильямс

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал 22-кратную чемпионку мэйджоров немку Штеффи Граф величайшей теннисисткой в истории.

— Кто была твоя любимая теннисистка, когда ты играл?

— Безусловно, в 1990-е годы я считаю её величайшей [теннисисткой] всех времён и народов… Все считают Серену Уильямс. Но для меня номер один – это Штеффи Граф. Это просто номер один с большим запасом по всем отношениям, по тому, как она себя вела на корте. Просто идеал теннисистки, на которую нужно равняться. И той же самой Арине Соболенко, и той же самой Лене Рыбакиной, ну всем. Кто хочет после себя какое-то наследие оставить в женском теннисе, я считаю, что все должны равняться на Штеффи Граф, — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.