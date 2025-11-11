Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Евгений Кафельников назвал величайшую теннисистку в истории. Это не Шарапова и Уильямс

Евгений Кафельников назвал величайшую теннисистку в истории. Это не Шарапова и Уильямс
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал 22-кратную чемпионку мэйджоров немку Штеффи Граф величайшей теннисисткой в истории.

— Кто была твоя любимая теннисистка, когда ты играл?
— Безусловно, в 1990-е годы я считаю её величайшей [теннисисткой] всех времён и народов… Все считают Серену Уильямс. Но для меня номер один – это Штеффи Граф. Это просто номер один с большим запасом по всем отношениям, по тому, как она себя вела на корте. Просто идеал теннисистки, на которую нужно равняться. И той же самой Арине Соболенко, и той же самой Лене Рыбакиной, ну всем. Кто хочет после себя какое-то наследие оставить в женском теннисе, я считаю, что все должны равняться на Штеффи Граф, — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
Фото: Елена Рыбакина получила торт по случаю победы на Итоговом чемпионате WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android