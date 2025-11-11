«Игра была просто выдающейся». Дементьева — о выступлении Рыбакиной на Итоговом турнире

Олимпийская чемпионка (2008) по теннису Елена Дементьева охарактеризовала игру казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA как выдающуюся.
Рыбакина стала победительницей турнира, в финале одолев белоруску Арину Соболенко.
«Ладно, как бы подача Рыбакиной — мы уже привыкли, что она хорошо подаёт, нас этим не удивишь. Но как она в общем играла, насколько она была точна, стабильна с задней линии; насколько у неё были хлёсткие, острые приёмы. Как она обводила косыми короткими, когда против неё выходили на сетку. Вообще, вся игра в целом была, на мой взгляд, просто выдающейся. Вот это тот случай, когда сложилось всё. И именно на итоговой неделе, на Итоговом чемпионате, это большая редкость», – сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red.
