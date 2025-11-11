Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Игра была просто выдающейся». Дементьева — о выступлении Рыбакиной на Итоговом турнире

«Игра была просто выдающейся». Дементьева — о выступлении Рыбакиной на Итоговом турнире
Комментарии

Олимпийская чемпионка (2008) по теннису Елена Дементьева охарактеризовала игру казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA как выдающуюся.

Рыбакина стала победительницей турнира, в финале одолев белоруску Арину Соболенко.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Ладно, как бы подача Рыбакиной — мы уже привыкли, что она хорошо подаёт, нас этим не удивишь. Но как она в общем играла, насколько она была точна, стабильна с задней линии; насколько у неё были хлёсткие, острые приёмы. Как она обводила косыми короткими, когда против неё выходили на сетку. Вообще, вся игра в целом была, на мой взгляд, просто выдающейся. Вот это тот случай, когда сложилось всё. И именно на итоговой неделе, на Итоговом чемпионате, это большая редкость», – сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
Рыбакина выдала феноменальную концовку сезона. Титул на Итоговом стал логичным завершением
Рыбакина выдала феноменальную концовку сезона. Титул на Итоговом стал логичным завершением
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android