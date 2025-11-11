Скидки
Дементьева высказалась о решении Рыбакиной бойкотировать главу WTA на Итоговом турнире

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась о решении чемпионки Уимблдона-2022 казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной бойкотировать фото с главой WTA Поршей Арчер на Итоговом чемпионате WTA.

«Эта история очень давняя, и я думала, она уже давно закончена. Она очень неоднозначная. Я понимаю, конечно, что Елена как человек очень закрытый, попала для себя, наверное, в крайне некомфортную ситуацию, когда вся мировая общественность стала обсуждать её личные и профессиональные отношения с тренером. В результате вмешалась уже Женская теннисная ассоциация. Они провели, как они сказали, своё расследование и вот по результатам дали дисквалификацию. То есть Стефано не мог присутствовать на теннисных турнирах в течение года. И это совпало ещё с тем, что Елена приняла решение на тот момент расстаться со своим тренером. Но что там между ними произошло, мы не знаем, и пусть это останется между ними. Мы можем только по факту сказать, что со Стефано Елена раскрылась. Она раскрылась как теннисистка, а именно с ним она пришла к своим самым большим и весомым победам. Они начали сотрудничать, когда она была топ-200. То есть он не взял готовую теннисистку из первой десятки. Они вместе проделали очень большой и сложный путь, и они делали его впервые. Лена – как теннисистка, он – как тренер, которому впервые досталась такая талантливая теннисистка.

Я уверена, что он сразу понял, что перед ним неогранённый алмаз, талант, он хочет его раскрыть, и я допускаю, что на этом пути он совершал какие-то ошибки. Возможно, он был излишне где-то эмоционален, излишне требователен, но, как мне кажется, это было от желания её раскрыть, ей помочь. На самом деле в туре достаточно большое количество тренеров, которые там десятилетиями находятся, переходят от одного игрока к другому и уже утомились от тенниса, и всё, что их волнует по большому счёту – это получат они или не получат бонусы после успешного турнира. Здесь совершенно другая ситуация. Да, возможно, он где-то передавил, неспроста же она прекратила с ним отношения. Не знаю, это было её личное решение или под давлением общественности, но она попробовала работать с другими. С ней были прекрасные специалисты. С ней был Горан Иванишевич, с ней был Давид Сангинетти, но она вернулась к Стефано. И насколько это было правильное или неправильное решение, я думаю, что нам всем в ответ вот Итоговый чемпионат и этот триумф, — сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red.

