Дементьева подробно объяснила причины поражения Арины Соболенко в матче с Еленой Рыбакиной

Олимпийская чемпионка (2008) по теннису Елена Дементьева объяснила, в чём видит причину поражения белорусской теннисистки Арины Соболенко в финальном матче Итогового турнира WTA, где она встретилась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Мне показалось, что ей не хватило немного свежести в финале. Мы сейчас говорили о том, что у Елены Рыбакиной были сложные соперницы, но не менее сложные были и у Арины Соболенко. И, как мне видится, ей немного не повезло с расписанием, потому что получилось так, что она играла три матча подряд. Дело не в том, что у неё были сильные соперники, мы её знаем хорошо, как только у неё более сложная ситуация, более сильный соперник, она играет ещё лучше.

Дело в том, что свой полуфинальный матч с Анисимовой она закончила очень поздно. Это было уже 11, полдвенадцатого, и на этом же день теннисиста не заканчивается. То есть это начинается у нас послематчевая пресс-конференция, общение с журналистами, это заминка, растяжка, восстановительные процедуры, а ещё нужно поесть, ещё нужно заснуть, а ты в перевозбужденном состоянии. Вот интересно даже во сколько она легла, во сколько она смогла. И вот эти вот маленькие нюансы, они все влияют.

Мне показалось, в финале она была чуть медленнее, чем обычно. Это повлияло на скорость принятия решения, на то, какие она решения принимала. Ведь её отличительное вообще качество… Я хочу сказать, что я такое качество видела только у двух теннисисток на туре за всё время — у Серены Уильямс и Марии Шараповой. Как бы они ни играли, вот в какой бы форме они ни были, как только они чувствуют, что матч уходит, как только подходят к кульминации, к решающему моменту — я не знаю откуда, у них включаются какие-то вот потайные резервы, мобилизация, просто мобилизация мгновенная, они начинают играть в разы лучше. Складывается ощущение, что это не просто уже теннисный матч, как будто это вопрос жизни и смерти. Они неистово начинают бороться, и это качество есть у Арины. И мы это наблюдали: и в матче с Коко Гауфф, когда уходил первый сет, и с Анисимовой в полуфинале. А здесь, когда была возможность: вот 5:4 во втором сете, Арина ведёт, у неё двойной сетбол, Елена делает ей шикарный подарок. Но она не смогла, не включилось у неё это, не смогла это реализовать.

Я всё-таки связываю это с тем, что она была немного уставшая. Ну и потом — её чрезмерное желание: она всё время говорила, как она хочет выиграть, она специально готовится, она специально пропустила какие-то турниры. А что сказала Елена на награждении? «Я рада вообще, что я попала, я не ожидала, что пройду так далеко». А если бы вообще, мы так вот рассуждаем, приехала бы Мирра [Андреева] в Токио и сыграла бы один матч, возможно, что Елена вообще бы не попала на этот турнир. Да, конечно, у неё было сильное желание, но его не было чрезмерно, поэтому она играла спокойно, хладнокровно, и она просто показала мастерство высочайшего уровня. Это была блистательная победа, на мой взгляд», — сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red.