«Дай бог, чтобы больше денег было». Кафельников — о призовых на Итоговом турнире WTA

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о призовых на Итоговом чемпионате WTA.

— Елена Рыбакина, выиграв все пять матчей с игроками топ-10, заработала такой нехилый чек в $ 5 235 000. И я хочу отметить, что эти призовые превышают призовые мужского Итогового турнира на $ 164 тыс. Что вы на это скажете? И чей теннис зрелищный, а чей – нет?

— Саудовцы могут банковать как хотят. И тут только можно приветствовать, что они таким образом поддерживают вообще женский теннис. Думаю, если говорить о том, заслуженно ли она заработала эти деньги, наверное, вполне заслуженно. Я не оспариваю. Дай бог, чтобы каждая девочка в WTA-туре смогла зарабатывать, каким-то образом поддерживала своё существование в течение года, смогла возить тренера, смогла возить родителей. Реально мы понимаем, что в женском теннисе зарабатывают небольшое количество теннисистов, которые реально могут себя содержать. Остальные девочки там перебираются, это объективная информация. Дай бог, чтобы больше денег было в женском теннисе и чтобы они себя не чувствовали как-то немножко обделёнными от мужского тенниса, — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.