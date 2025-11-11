Кафельников высказался о перспективах Вероники Кудерметовой в одиночном разряде

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что 30-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова способна добиваться успехов не только в парном разряде.

— Вероника собиралась заканчивать, этот сезон мог стать для неё последним.

— Зачем заканчивать, когда у тебя всё хорошо: ты зарабатываешь, играешь, выигрываешь титулы. Нужно заканчивать, когда ты по определению не можешь ничего выиграть. Потому что каждый уважающий себя спортсмен хочет добиваться вершин, а она ещё в том состоянии, когда может добиваться. Поэтому я не вижу ни одной причины, по которой ей нужно сейчас [заканчивать]. Она в первой десятке мирового рейтинга среди парниц, а они, извините меня, тоже зарабатывают прилично. И титулы, и регалии.

В одиночке, считаю, у неё есть потенциал, чтобы находиться как минимум на этом уровне и не падать ниже, потому что игра у неё атлетичная, сама она крепкая. Как я уже подмечал, физика — одна из главных составляющих в мировом женском теннисе. Не вижу причины, по которой этот разговор [о завершении] нужно сейчас поднимать, — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.