Дементьева рассказала, что необходимо сделать Веронике Кудерметовой, чтобы войти в топ-10

Олимпийская чемпионка (2008) по теннису Елена Дементьева поделилась мнением о том, что необходимо сделать российской теннисистке Веронике Кудерметовой, чтобы войти в топ-10 рейтинга WTA. На текущий момент Кудерметова занимает 30-е место в рейтинге.

— Что нужно Веронике, чтобы войти в топ-10?

— Думаю, отказаться от пар. Посмотрите, на сколько преобладают у неё результаты в парных соревнованиях, всё-таки нагрузки в паре и в одиночке несоизмеримы. Получается, что весь сезон она наигрывает парные комбинации, перекрывает только полкорта, это не может не сказаться на твоих выступлениях в одиночном разряде. Ты начинаешь мыслить по-другому, передвижения другие.

Но это достаточно тяжёлое решение, когда у тебя так удачно всё складывается в парном разряде. Но я уверена, что она могла бы стоять гораздо выше в одиночке, у нее все для этого есть, как сказал Женя [Кафельников] – сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red