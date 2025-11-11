Алькарас — Фриц: Карлос проиграл американцу 1-й сет матча в группе на Итоговом турнире ATP
Завершился первый сет матча шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса с шестым номером мирового рейтинга из США Тейлором Фрицем на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия). Первую партию со счётом 7:6 (7:2) выиграл Фриц.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 16:15 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|1
6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Первый сет матча продлился 1 час и 12 минут. В его рамках Алькарас реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных, Фриц — один из семи.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Тейлор Фриц на Итоговом чемпионате ATP – 2025.
Алькарас и Фриц представляют на турнире группу Джимми Коннорса. И Карлос, и Тейлор свои первые матчи в группе выиграли.
