«Наказание было мягким». Бывший глава антидопингового агентства Франции — о деле Синнера

Бывший глава французского Антидопингового агентства Жан-Пьер Верди высказался о решении Международного антидопингового агентства (ВАДА) по делу итальянского теннисиста Янника Синнера. В марте 2024 года теннисист сдал положительную пробу на клостебол, синтетический анаболический стероид. Однако Синнер достиг соглашения с ВАДА и получил трёхмесячную дисквалификацию.

«Случившееся — нечто необычное, но чем могущественнее спортсмен, тем больше у него шансов выйти сухим из воды. Оправдания всегда одни и те же — на этот раз, мол, виноват массажист. Однако такое объяснение работает только для самых великих.

Наказание было мягким, если учитывать вещество и наказание, которое получил бы среднестатистический спортсмен, пойманный на том же самом… Любому другому дали бы два или три года», – приводит слова Верди AS.