Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Наказание было мягким». Бывший глава антидопингового агентства Франции — о деле Синнера

«Наказание было мягким». Бывший глава антидопингового агентства Франции — о деле Синнера
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший глава французского Антидопингового агентства Жан-Пьер Верди высказался о решении Международного антидопингового агентства (ВАДА) по делу итальянского теннисиста Янника Синнера. В марте 2024 года теннисист сдал положительную пробу на клостебол, синтетический анаболический стероид. Однако Синнер достиг соглашения с ВАДА и получил трёхмесячную дисквалификацию.

«Случившееся — нечто необычное, но чем могущественнее спортсмен, тем больше у него шансов выйти сухим из воды. Оправдания всегда одни и те же — на этот раз, мол, виноват массажист. Однако такое объяснение работает только для самых великих.

Наказание было мягким, если учитывать вещество и наказание, которое получил бы среднестатистический спортсмен, пойманный на том же самом… Любому другому дали бы два или три года», – приводит слова Верди AS.

Материалы по теме
«Клеймо до конца жизни». Джокович прямо предупредил Синнера о последствиях допинг-скандала
«Клеймо до конца жизни». Джокович прямо предупредил Синнера о последствиях допинг-скандала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android