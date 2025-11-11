Дементьева: Мартинес настаивала, чтобы Мирра Андреева перестала играть в паре

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева и двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказали, как относятся к тому, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер активно играют в парном разряде.

— Если говорить про Мирру и Диану, им вроде, наоборот, игра в паре помогает в одиночке?

Дементьева: Кончита Мартинес в середине сезона настаивала, чтобы Мирра перестала играть в паре, пропускала какие-то турниры, сконцентрировалась на одиночке. Первый сезон, большие нагрузки, наверное, она не смогла повлиять на решение Мирры. Но, как говорила, это сложно, когда получается в паре [отказаться от участия]. Иногда это действительно тебе в помощь: можешь разыграться, привыкнуть к покрытию. Порой это хорошее утешение после того, как ты рано вылетел в одиночном турнире. Это очень сложное решение, ты никогда не знаешь, как далеко пройдёшь по сетке, и делать ставку только на одиночку — очень сложно, рискованно.

Кафельников: Есть определённый баланс. У тебя бывают периоды в течение года, где ты можешь один-три турнира проиграть в первом круге, и что тогда? Ты их проигрываешь и остаёшься без игровой практики, а пара позволяет держать тонус, даже несмотря на то, что сократили парные комбинации, играется не полностью третий сет.

Я много раз говорил, что парная комбинация мне позволяла оттачивать игру в одиночке… Уверен, что у девочек то же самое. Почему Мирра Андреева, когда у неё не работает приём подачи, [не может] отработать это в паре? Это всё абсолютно можно. Так же и Диана. Не вижу проблемы комбинировать парную и одиночную комбинацию, если это, может быть, не турнир «Большого шлема», — сказали Дементьева и Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.