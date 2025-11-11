«Мяу». Арина Соболенко опубликовала фото с отдыха в купальнике
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото в купальнике с отдыха у океана.
«Мяу», — подписала снимок Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.
Последним в 2025 году официальным турниром для Соболенко стал Итоговый чемпионат WTA. Арина без поражений дошла до финала, однако в решающем матче проиграла казахстанке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 6:7 (0:7).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
