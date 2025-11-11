«Мяу». Арина Соболенко опубликовала фото с отдыха в купальнике

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото в купальнике с отдыха у океана.

«Мяу», — подписала снимок Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

Последним в 2025 году официальным турниром для Соболенко стал Итоговый чемпионат WTA. Арина без поражений дошла до финала, однако в решающем матче проиграла казахстанке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 6:7 (0:7).