Алькарас — Фриц: Карлос сравнял счёт матча на групповом этапе Итогового турнира ATP

Завершился второй сет матча шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса с шестым номером мирового рейтинга из США Тейлором Фрицем на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия). Вторую партию со счётом 7:5 выиграл Алькарас, тем самым он перевёл встречу в третий, решающий сет. Первый сет со счётом 7:6 (7:2) остался за американцем.

Второй сет матча Алькараса и Фрица продлился ровно 1 час. В его рамках Карлос реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных, Тейлор заработал два, но реализовать их не смог.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Тейлор Фриц на Итоговом чемпионате ATP – 2025.

Алькарас и Фриц представляют на турнире группу Джимми Коннорса. И Карлос, и Тейлор свои первые встречи в группе выиграли.