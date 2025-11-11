Кафельников — о расставании Хачанова с тренером Клаветом: Карен должен был определиться

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о расставании российского теннисиста Карена Хачанова с тренером Хосе «Пепо» Клаветом. Теннисист оставил в качестве тренера хорватского специалиста Ведрана Мартича.

«Честно говоря, во всём этом треугольнике не понял, кто ведёт процесс — Мартич или Клавет. Карен должен был определиться, кто главный. Но, судя по всему, в этом тандеме Ведран был главным. Поэтому ничего здесь нет удивительного. Удивительно, что это так долго продолжалось, шесть лет они сотрудничали.

Думаю, сейчас Карен в той стадии карьеры, где ему по большому счёту особо ничего не нужно в плане техники, тактики и так далее. Ему нужен человек, который может организовать процесс на месте. Судя по всему, Женя Донской ему нужен, чтобы организовать процесс в Москве, находить спарринг партнёров, бронировать корты и вся эта составляющая, связанная с тренировочным процессом.

Ведран, скорее всего, будет ездить по турнирам, на турниры «Большого шлема», консультировать, это уже они сами решат. Сейчас для него самое главное – это быть физически здоровым, чтобы не было, не дай бог, каких-то травм. Потому что по большому счёту стереотип игры Карена уже есть, там уже ничего дополнительного, не внесёшь никакие новшества. Поэтому для меня это всё логично и объяснимо», – сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.