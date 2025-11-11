Дементьева: быть запасным на Итоговом престижно, но, с другой стороны, хочется на Мальдивы

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева и двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников порассуждали на тему престижности быть запасным на Итоговом турнире как ATP, так и WTA.

Кафельников: Если бы была такая дилемма, безусловно, поехал бы запасным, потому что присутствовать на Итоговом чемпионате — огромный престиж. Все тогда ценят твои заслуги в течение года, они таким образом и проявляются… Самое плохое, что ты должен каждый матч быть на корте. От начала до конца. На случай форс-мажора, если за 30 минут кто-то откажется, чтобы был готов выходить, заменить, потому что полный стадион, зрители купили билеты, а там и так не много матчей, всего лишь три в день.

Дементьева: Будучи запасным, ты не особо можешь отказаться, там огромные штрафы. Ты обязан присутствовать на турнире. Я была запасной, причём была второй запасной. У первого номера ещё есть большая вероятность сыграть, а когда ты приезжаешь, как Александрова, вторым номером, хочу отдать ей должное. Потому что держать себя в форме в конце сезона, не надеясь особо, что сможешь выйти, и достойно сыграть против Рыбакиной. Это большой профессионализм и мастерство. Честно скажу, когда была второй запасной, не тренировалась ни дня. В первый день посмотрела, что все живы-здоровы, шансов у меня никаких. Ты просто приходишь на матчи, смотришь и болеешь. Стыдно признаться, что и на матчи не ходила. Там был ресторан, ты понимаешь, что конец сезона. Ведь год ты сидел на отварных овощах и рисе, а там – хамон, профитроли. Я сижу, получаю удовольствие от тенниса.

Знаете, что самое интересное? Мимо меня тогда прошла Света Кузнецова. Она играла и проиграла два поединка, из группы уже не выходила. Говорит: «Ты завтра пойдёшь». Спрашиваю, шутит ли она. Отвечает: «У меня рука побаливает, точно, я тебя предупредила». Я не тренировалась, у меня ракетки не перетянуты. Мне уже не нужны эти профитроли, я бегу перетягивать ракетки. Вышла, почти опозорилась. Быть запасным на Итоговом — ещё то испытание. С одной стороны, очень престижно, с другой, как ты сказал (обращается к Кафельникову. — Прим. «Чемпионата») — хочется на Мальдивы, — сказали Дементьева и Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.