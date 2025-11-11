Скидки
Карлос Алькарас — Тейлор Фриц, результат матча 11 ноября 2025, счет 2:1, Итоговый чемпионат ATP

Алькарас с потерей сета обыграл Фрица на групповом этапе Итогового чемпионата ATP — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в напряжённой борьбе обыграл шестой номер рейтинга ATP американца Тейлора Фрица на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 16:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 6
7 7 		5 3
         
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 50 минут и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 в пользу Алькараса. В её рамках Карлос девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Фрица 14 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

Алькарас и Фриц представляют на турнире группу Джимми Коннорса. Для Карлоса это вторая победа на групповом этапе. Он стал единоличным лидером своей группы.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP - 2025
Календарь Итогового чемпионата ATP – 2025
