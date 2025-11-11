Алькарас с потерей сета обыграл Фрица на групповом этапе Итогового чемпионата ATP — 2025
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в напряжённой борьбе обыграл шестой номер рейтинга ATP американца Тейлора Фрица на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 16:15 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|3
6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Встреча теннисистов продлилась 2 часа 50 минут и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 в пользу Алькараса. В её рамках Карлос девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Фрица 14 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
Алькарас и Фриц представляют на турнире группу Джимми Коннорса. Для Карлоса это вторая победа на групповом этапе. Он стал единоличным лидером своей группы.
