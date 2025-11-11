Карлос Алькарас сравнялся с Даниилом Медведевым по числу побед над игроками топ-10

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 50-ю в карьере победу над игроком топ-10 мирового рейтинга.
Это произошло сегодня, 11 ноября, в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP. Алькарас со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица.
Благодаря победе над Фрицем Алькарас стал пятым среди действующих теннисистов по числу побед над игроками топ-10, догнав по этому показателю чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева.
Лучшие действующие игроки ATP по количеству побед над теннисистами топ-10
1.Новак Джокович (Сербия) – 263 победы.
2.Стэн Вавринка (Швейцария) – 63.
3.Александр Зверев (Германия) – 58.
4.Янник Синнер (Италия) – 55.
5.Даниил Медведев (Россия) – 50.
5.Карлос Алькарас (Испания) – 50.
