Карлос Алькарас сравнялся с Даниилом Медведевым по числу побед над игроками топ-10

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 50-ю в карьере победу над игроком топ-10 мирового рейтинга.

Это произошло сегодня, 11 ноября, в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP. Алькарас со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица.

Благодаря победе над Фрицем Алькарас стал пятым среди действующих теннисистов по числу побед над игроками топ-10, догнав по этому показателю чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева.

Лучшие действующие игроки ATP по количеству побед над теннисистами топ-10

1.Новак Джокович (Сербия) – 263 победы.

2.Стэн Вавринка (Швейцария) – 63.

3.Александр Зверев (Германия) – 58.

4.Янник Синнер (Италия) – 55.

5.Даниил Медведев (Россия) – 50.

5.Карлос Алькарас (Испания) – 50.