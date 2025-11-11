Скидки
Теннис

Карлос Алькарас сравнялся с Даниилом Медведевым по числу побед над игроками топ-10

Карлос Алькарас сравнялся с Даниилом Медведевым по числу побед над игроками топ-10
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 50-ю в карьере победу над игроком топ-10 мирового рейтинга.

Это произошло сегодня, 11 ноября, в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP. Алькарас со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 16:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 6
7 7 		5 3
         
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Благодаря победе над Фрицем Алькарас стал пятым среди действующих теннисистов по числу побед над игроками топ-10, догнав по этому показателю чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева.

Лучшие действующие игроки ATP по количеству побед над теннисистами топ-10

1.Новак Джокович (Сербия) – 263 победы.
2.Стэн Вавринка (Швейцария) – 63.
3.Александр Зверев (Германия) – 58.
4.Янник Синнер (Италия) – 55.
5.Даниил Медведев (Россия) – 50.
5.Карлос Алькарас (Испания) – 50.

Алькарас вытащил тяжёлый матч на Итоговом. Он в одной победе от 1-го места в сезоне-2025
